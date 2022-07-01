Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Margarita Suite Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 54300 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/phfr стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Can Garden Beach Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 74250 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3oro стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Sunstar Beach Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 84200 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q38r стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Side Orange Palace»

Из Казани на 7 ночей за 81200 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/j2g4 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Dosi Hotel Side»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 76700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ogwk стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена