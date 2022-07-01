Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Margarita Suite Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 54300 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/phfr стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Can Garden Beach Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 74250 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3oro стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Sunstar Beach Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 84200 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/q38r стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Side Orange Palace»
Из Казани на 7 ночей за 81200 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/j2g4 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Dosi Hotel Side»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 76700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ogwk стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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