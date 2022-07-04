Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Барса»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 26 799 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/g0om стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Кяласур (Бывш. Черная Жемчужина)»
Из Уфы на 7 ночей за 37 106 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/37ll стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «My Dream Hotel»
Из Самары на 8 ночей за 62 339 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/sy4y стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»
Из Казани на 7 ночей за 29 673 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yz7n стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Пиратская Гавань»
Из Екатеринбурга на 10 ночей за 37 016 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ih78 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 22 июля — 1 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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