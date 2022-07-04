Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Барса»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 26 799 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/g0om стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Кяласур (Бывш. Черная Жемчужина)»

Из Уфы на 7 ночей за 37 106 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/37ll стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «My Dream Hotel»

Из Самары на 8 ночей за 62 339 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/sy4y стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»

Из Казани на 7 ночей за 29 673 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/yz7n стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Пиратская Гавань»

Из Екатеринбурга на 10 ночей за 37 016 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ih78 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 1 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена