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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Барса»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Кяласур (Бывш. Черная Жемчужина)»
  3. Из Самары тур в Турцию «My Dream Hotel»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Пиратская Гавань»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Барса»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 26 799 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/g0om стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 21 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Кяласур (Бывш. Черная Жемчужина)»

Из Уфы на 7 ночей за 37 106 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/37ll стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 19 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «My Dream Hotel»

Из Самары на 8 ночей за 62 339 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/sy4y стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 21 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»

Из Казани на 7 ночей за 29 673 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yz7n стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 19 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Пиратская Гавань»

Из Екатеринбурга на 10 ночей за 37 016 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ih78 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 22 июля — 1 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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