Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»
Из Нижнего Новгорода на 10 ночей за 60 140 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4x8s стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Сочи «Гала Плаза Отель»
Из Уфы на 7 ночей за 27 668 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/j6vz стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»
Из Самары на 8 ночей за 39 055 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/p4uo стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «Страна Души Отель (Бывш. Санаторий ПВО)»
Из Казани на 7 ночей за 30 202 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/9f3h стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июня — 25 июня
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Maritime Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 47 502 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xto8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июня — 15 июня
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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