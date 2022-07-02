Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»

Из Нижнего Новгорода на 10 ночей за 60 140 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4x8s стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Сочи «Гала Плаза Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 27 668 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/j6vz стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Самары на 8 ночей за 39 055 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/p4uo стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «Страна Души Отель (Бывш. Санаторий ПВО)»

Из Казани на 7 ночей за 30 202 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/9f3h стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июня — 25 июня



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Maritime Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 47 502 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xto8 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июня — 15 июня



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена