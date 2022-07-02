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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»
  2. Из Уфы тур в Сочи «Гала Плаза Отель»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Страна Души Отель (Бывш. Санаторий ПВО)»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Maritime Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»

Из Нижнего Новгорода на 10 ночей за 60 140 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4x8s стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 10 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Гала Плаза Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 27 668 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/j6vz стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Самары на 8 ночей за 39 055 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/p4uo стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 10 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Страна Души Отель (Бывш. Санаторий ПВО)»

Из Казани на 7 ночей за 30 202 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/9f3h стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 18 июня — 25 июня

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Maritime Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 47 502 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xto8 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 7 июня — 15 июня

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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