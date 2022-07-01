Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 22 396 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/nlep стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 6 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Hotel Golden Gagra»
Из Уфы на 7 ночей за 40 176 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3gsu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Есения»
Из Самары на 7 ночей за 29 501 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/9tot стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Турцию «The City Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 56 818 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8agh стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Геч»
Из Екатеринбурга на 8 ночей за 38 357 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mdsf стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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