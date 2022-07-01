Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 22 396 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/nlep стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 6 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Hotel Golden Gagra»

Из Уфы на 7 ночей за 40 176 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3gsu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Есения»

Из Самары на 7 ночей за 29 501 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/9tot стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Турцию «The City Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 56 818 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8agh стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Геч»

Из Екатеринбурга на 8 ночей за 38 357 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mdsf стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена