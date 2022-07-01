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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Hotel Golden Gagra»
  3. Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Есения»
  4. Из Казани тур в Турцию «The City Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Геч»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 22 396 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/nlep стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 6 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Hotel Golden Gagra»

Из Уфы на 7 ночей за 40 176 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3gsu стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Есения»

Из Самары на 7 ночей за 29 501 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/9tot стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 9 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «The City Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 56 818 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8agh стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 18 июля — 25 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Геч»

Из Екатеринбурга на 8 ночей за 38 357 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mdsf стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 14 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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