Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Нарт»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 31 215 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/iypg стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Отель Утомленные Солнцем»

Из Уфы на 7 ночей за 20 175 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hqkd стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 11 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Anita Sun Park Hotel (Ex.Beldiana Park)»

Из Самары на 8 ночей за 55 241 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xk8i стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Гостевой дом Диана»

Из Казани на 7 ночей за 30 855 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/m150 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Asia Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53 738 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/tdpp стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена