Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Нарт»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 31 215 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/iypg стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Сочи «Отель Утомленные Солнцем»
Из Уфы на 7 ночей за 20 175 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hqkd стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 11 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Anita Sun Park Hotel (Ex.Beldiana Park)»
Из Самары на 8 ночей за 55 241 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xk8i стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «Гостевой дом Диана»
Из Казани на 7 ночей за 30 855 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/m150 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Asia Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53 738 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/tdpp стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно