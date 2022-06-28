Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостевой дом Морская Лагуна»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 32 744 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/dpc3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 23 июля — 31 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Турцию «Tal Beach Hotel (Ex.California Dream Hotel, Adress Beach)»
Из Уфы на 9 ночей за 53 946 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/kvs3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB) ·
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Сочи «Отель Визит»
Из Самары на 7 ночей за 27 575 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rcho стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Ла Терраса Отель»
Из Казани на 7 ночей за 29 391 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/i3y5 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 25 июля — 1 аагуста
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO) ·
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Kleopatra Smile Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 57 193 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/op9g стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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