Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостевой дом Морская Лагуна»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 32 744 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/dpc3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 23 июля — 31 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Турцию «Tal Beach Hotel (Ex.California Dream Hotel, Adress Beach)»

Из Уфы на 9 ночей за 53 946 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/kvs3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB) ·

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Сочи «Отель Визит»

Из Самары на 7 ночей за 27 575 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rcho стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Ла Терраса Отель»

Из Казани на 7 ночей за 29 391 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/i3y5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 25 июля — 1 аагуста



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO) ·

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Kleopatra Smile Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 57 193 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/op9g стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена