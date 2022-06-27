Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armas Beach Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 63 581 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/iqpv стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Ультра всё включено (UAI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Сочи «Морская Звезда»
Из Уфы на 8 ночей за 32 265 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/dns9 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Турцию «Club Selen Hotel»
Из Самары на 8 ночей за 50 938 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/1tsf стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «ГД Дом Впечатлений»
Из Казани на 7 ночей за 26 011 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4hvq стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой дом Русалочка»
Из Екатеринбурга на 8 ночей за 32 106 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2rto стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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