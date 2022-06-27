Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armas Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 63 581 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/iqpv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Ультра всё включено (UAI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Сочи «Морская Звезда»

Из Уфы на 8 ночей за 32 265 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/dns9 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Турцию «Club Selen Hotel»

Из Самары на 8 ночей за 50 938 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/1tsf стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «ГД Дом Впечатлений»

Из Казани на 7 ночей за 26 011 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4hvq стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой дом Русалочка»

Из Екатеринбурга на 8 ночей за 32 106 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2rto стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена