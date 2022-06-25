Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Эльбрус База Отдыха»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 18 897 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ico6 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»
Из Уфы на 7 ночей за 26 906 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jio8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»
Из Самары на 7 ночей за 30 255 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yl1h стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Golden Sand Hotel»
Из Казани на 8 ночей за 56 736 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5wfa стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Прованс»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 29 073 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/t1sq стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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