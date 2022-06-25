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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Эльбрус База Отдыха»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»
  4. Из Казани тур в Турцию «Golden Sand Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Прованс»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Эльбрус База Отдыха»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 18 897 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ico6 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»

Из Уфы на 7 ночей за 26 906 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jio8 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Амра»

Из Самары на 7 ночей за 30 255 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yl1h стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Golden Sand Hotel»

Из Казани на 8 ночей за 56 736 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5wfa стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 19 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Прованс»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 29 073 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/t1sq стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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