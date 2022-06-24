Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Арго»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 28 820 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/jqyq стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Турцию «Intermar Hotel»

Из Уфы на 8 ночей за 48 019 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/s0kc стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Vv»

Из Самары на 8 ночей за 27 251 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/x4nu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «ГД Дом Впечатлений»

Из Казани на 7 ночей за 25 562 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/qo20 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Вилла Надежда»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 27 656 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/b4hp стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена