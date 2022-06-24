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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Арго»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Intermar Hotel»
  3. Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Vv»
  4. Из Казани тур в Абхазию «ГД Дом Впечатлений»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Вилла Надежда»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Арго»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 28 820 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jqyq стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Intermar Hotel»

Из Уфы на 8 ночей за 48 019 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/s0kc стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 9 июля — 17  июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Vv»

Из Самары на 8 ночей за 27 251 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/x4nu стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 15 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «ГД Дом Впечатлений»

Из Казани на 7 ночей за 25 562 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/qo20 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Вилла Надежда»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 27 656 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/b4hp стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
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ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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