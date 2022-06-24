Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Арго»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 28 820 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jqyq стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Турцию «Intermar Hotel»
Из Уфы на 8 ночей за 48 019 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/s0kc стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Vv»
Из Самары на 8 ночей за 27 251 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/x4nu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «ГД Дом Впечатлений»
Из Казани на 7 ночей за 25 562 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/qo20 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Вилла Надежда»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 27 656 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/b4hp стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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