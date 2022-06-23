Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Домик В Ущелье»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 25 268 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hywe стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 1 июля — 8 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»
Из Уфы на 8 ночей за 30 016 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7hm6 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Турцию «Intermar Hotel»
Из Самары на 8 ночей за 47 266 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xohm стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Midmar Deluxe Hotel»
Из Казани на 8 ночей за 52 920руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mab3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостевой Дом Пальмовая Роща»
Из Екатеринбурга на 9 ночей за 37 003 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/6vj1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 30 июня — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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