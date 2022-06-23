Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Домик В Ущелье»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 25 268 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hywe стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля — 8 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Уфы на 8 ночей за 30 016 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7hm6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Турцию «Intermar Hotel»

Из Самары на 8 ночей за 47 266 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xohm стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Midmar Deluxe Hotel»

Из Казани на 8 ночей за 52 920руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mab3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостевой Дом Пальмовая Роща»

Из Екатеринбурга на 9 ночей за 37 003 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/6vj1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 30 июня — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена