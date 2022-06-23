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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Домик В Ущелье»
  2. Из Уфы тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»
  3. Из Самары тур в Турцию «Intermar Hotel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Midmar Deluxe Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостевой Дом Пальмовая Роща»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Домик В Ущелье»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 25 268 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hywe стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 1 июля — 8 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Уфы на 8 ночей за 30 016 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7hm6 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Intermar Hotel»

Из Самары на 8 ночей за 47 266 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xohm стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 7 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Midmar Deluxe Hotel»

Из Казани на 8 ночей за 52 920руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mab3 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 17 июля — 25 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостевой Дом Пальмовая Роща»

Из Екатеринбурга на 9 ночей за 37 003 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/6vj1 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 30 июня — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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