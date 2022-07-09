Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Paradise Beach Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 59600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lmt8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Amra Park Hotel & Spa»
Из Уфы на 7 ночей за 77400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/bim3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Ainlan (Аинлан) Отель»
Из Самары на 7 ночей за 49000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xpbg стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «ГД Эсмеральда»
Из Казани на 7 ночей за 35100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/zu0n стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 50700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/1sr1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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