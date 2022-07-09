Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Paradise Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 59600 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/lmt8 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Amra Park Hotel & Spa»

Из Уфы на 7 ночей за 77400 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/bim3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Ainlan (Аинлан) Отель»

Из Самары на 7 ночей за 49000 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xpbg стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «ГД Эсмеральда»

Из Казани на 7 ночей за 35100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/zu0n стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 50700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/1sr1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена