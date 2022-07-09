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Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Paradise Beach Hotel»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Amra Park Hotel & Spa»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Ainlan (Аинлан) Отель»
  4. Из Казани тур в Абхазию «ГД Эсмеральда»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Paradise Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 59600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lmt8 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Amra Park Hotel & Spa»

Из Уфы на 7 ночей за 77400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/bim3 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Ainlan (Аинлан) Отель»

Из Самары на 7 ночей за 49000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xpbg стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «ГД Эсмеральда»

Из Казани на 7 ночей за 35100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/zu0n стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 50700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/1sr1 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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