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Таиланд пытается обогнать Вьетнам и первым запустить чартеры на восток России. Новости туризма от 29.06.2022

Новости
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Тайский перевозчик Thai AirAsia X и Управление по туризму Таиланда обсуждают запуск прямых чартерных рейсов на курорты Таиланда из городов на востоке России. Упоминаются, в частности, Новосибирск и Владивосток. Об этом пишет Представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на статью The Nation Thailand .

Согласно этим данным, ряд крупных туроператоров Таиланда опасаются потерять рынок в пользу Вьетнама, который «в настоящее время запрашивает разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и российскими городами Новосибирском, Владивостоком и Красноярском».

Thai AirAsia X взяла недельную паузу «для проработки вопросов страхования, требуемой вместимости самолетов и прокладки конкретных маршрутов». После этого компания проинформирует о своем решении Управление по туризму Таиланда.

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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