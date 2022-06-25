Скидка 50% от Pegasus на рейсы в ноябре. Новости туризма от 25.06.2022

Если у вас есть чем оплатить билет на сайте Pegasus, то билеты на международные рейсы с 1 по 30 ноября там сейчас стоят очень дешево. В Анталью из Москвы за 8 700 рублей туда-обратно, например.

Как всегда у Pegasus, надо войти в свой аккаунт BolBol и применить оффер на этапе оплаты. Тогда вы увидите скидку.