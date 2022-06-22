Сирия и Россия работают над организацией турпотоков между странами. Новости туризма от 22.06.2022

Сирия и Россия работают над организацией турпотоков между странами — Сирия готова принять российских туристов вместо недружественных стран, заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад в интервью «‎Известиям»‎.

Белые песчаные пляжи, мягкий климат и тысячи культурных и религиозных памятников с тысячелетней историей должны понравиться туристам из России, уверен посол.

«Сирия — это наиболее подходящее направление для российских туристов, которые хотят побывать в дружественной стране и среди любящих людей», — сказал дипломат.

Альхамдуллила!