Сирия и Россия работают над организацией турпотоков между странами. Новости туризма от 22.06.2022

Сирия и Россия работают над организацией турпотоков между странами — Сирия готова принять российских туристов вместо недружественных стран, заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад в интервью «Известиям».
Белые песчаные пляжи, мягкий климат и тысячи культурных и религиозных памятников с тысячелетней историей должны понравиться туристам из России, уверен посол.
«Сирия — это наиболее подходящее направление для российских туристов, которые хотят побывать в дружественной стране и среди любящих людей», — сказал дипломат.
Альхамдуллила!
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