Самолеты между Самарой и Казанью по 1400 рублей

Радость-то какая…

Самара — Казань или Самара — Казань всего за 1400 рублей.

Радость — у НордСтар в цене ручная кладь.

С июля по октябрь, самая низкая цена в воскресенье.

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