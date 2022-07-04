Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, ведённые из-за коронавируса. Новости туризма от 04.07.2022

Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, ведённые из-за коронавируса — распоряжения №763-р будут признаны утратившими силу. Решение оперштаба опубликовано на сайте Правительства РФ.

Выезд из России регулирует Распоряжение №763-р от 27 марта 2020 года — с 15 июля все ограничения снимут, основания для выезда больше не будут нужны. Граждане России смогут без оснований выезжать по земле, например, в Финляндию и Эстонию.

Возможность въезда из других государств регулируется Распоряжением №635-р. С 15 июля граждане любых стран с любыми целями могут прибывать в Россию через сухопутные границы. 14 июня ограничения сняли для тех, кто прибывал воздушным транспортом или по воде.

Кроме того, требования о предоставлении результатов ПЦР-тестов отменят для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию на самолёте. Для граждан других стран требования сохраняются. Соответствующие изменения будут внесены в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года №7.