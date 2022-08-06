Распродажа Уральских Авиалиний: полеты по России со скидкой до 50%

Уральцы снизили стоимость билетов по разным направлениям

Цены включают только провоз ручной клади.

Главное преимущество — все билеты возвратные.

Даты полетов: сентябрь-декабрь.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.

Выгоднее сразу брать билеты туда-обратно.

Петербург — Калининград — Петербург:

Москва — Омск — Москва:

Москва — Барнаул — Москва:

Москва — Новосибирск — Москва:

Москва — Иркутск — Москва:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!