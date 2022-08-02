Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Хоть что-то

Долгожданная распродажа у Turkish Airlines (потому что ну сколько уже можно торговать билетами по Турции за 1000 лир?!)

Минусы:

только на 1 декабря-15 января;

только на внутренние перелёты;

Плюсы: билеты по 300 лир (1000 рублей) есть на любые направления и даты. Даже на НГ.

15 кг багажа летят с вами бесплатно, а на борту дадут вкусненький сэндвич. В общем, норм.

Билеты на сайте авиакомпании (тут могут принять ваш МИР, а могут не принять) или на aviasales (тут примут, но билеты дороже).

Анталия — Стамбул

Трабзон — Стамбул

Ризе — Стамбул

Кайсери — Стамбул

На сале дороже

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!