Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Хоть что-то
Долгожданная распродажа у Turkish Airlines (потому что ну сколько уже можно торговать билетами по Турции за 1000 лир?!)
Минусы:
только на 1 декабря-15 января;
только на внутренние перелёты;
Плюсы: билеты по 300 лир (1000 рублей) есть на любые направления и даты. Даже на НГ.
15 кг багажа летят с вами бесплатно, а на борту дадут вкусненький сэндвич. В общем, норм.
Билеты на сайте авиакомпании (тут могут принять ваш МИР, а могут не принять) или на aviasales (тут примут, но билеты дороже).
Анталия — Стамбул
Трабзон — Стамбул
Ризе — Стамбул
Кайсери — Стамбул
На сале дороже
Вроде всё.
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