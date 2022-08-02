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Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Новости
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Хоть что-то

Долгожданная распродажа у Turkish Airlines (потому что ну сколько уже можно торговать билетами по Турции за 1000 лир?!)

Минусы:
только на 1 декабря-15 января;
только на внутренние перелёты;

Плюсы: билеты по 300 лир (1000 рублей) есть на любые направления и даты. Даже на НГ.

15 кг багажа летят с вами бесплатно, а на борту дадут вкусненький сэндвич. В общем, норм.

Билеты на сайте авиакомпании (тут могут принять ваш МИР, а могут не принять) или на aviasales (тут примут, но билеты дороже).

Анталия — Стамбул

Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Трабзон — Стамбул

Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Ризе — Стамбул

Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Кайсери — Стамбул

Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

На сале дороже

Распродажа Turkish Airlines: полёты по Турции в декабре-январе (даже на НГ) за 1000 рублей

Вроде всё.

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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