Распродажа Nordwind на осень

Много всего со скидками

Авиакомпания Nordwind запустила распродажу на осень по многим направлениям.

Купить билеты со скидками можно до 8 июля, а лететь в сентябре и октябре.

Важно: прямо сейчас на сайт успели залить не все акционные направления, сверяйтесь со списком выше — если обещают билеты по 1999 рублей — ждите их, а по 3699 пусть летают сами.

7 примеров:

Владикавказ под Грузию

Между столицами

Дагестан для Башкортостана

Оренбург

Уфа — Сочи

Тюмень — Москва

Санкт-Петербург — Сочи

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!