Распродажа: между Казанью и Томском от 2499 рублей

Радость-то какая…

Акция действует на перелеты с 3 июля по 26 октября 2022 года.

Покупать до 26 июня включительно.

Радость — у Северного в цене ручная кладь.

В мае, только из Перми на осень.

Это раз:

Это два:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!