Прямые рейсы из Владивостока в Сочи за 9800 рублей

Авиакомпания I-Fly предлагает адекватные цены на билеты
Улететь с Дальнего Востока в Сочи можно за 9800 рублей в один конец и за 19600 — в оба.
А главное — рейсы прямые.
В минимальный тариф включен только провоз ручной клади.
Даты полетов: июль-август.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на оф. сайте авиакомпании.
Владивосток — Сочи в июле:
Владивосток — Сочи в августе:
Сочи — Владивосток в августе:
На оф. сайте чуть дешевле:
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