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Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Узбекистан открыт для туризма, планируем путешествие!

Авиакомпания Uzbekistan Airways Express снизила цены на билеты из Перми в Наманган — от 11000 рублей за полет туда-обратно.

Если нужен билет в один конец — с вас 4800 рублей.

В цены входит провоз ручной клади, а полет с багажом выйдет не сильно дороже (доплата от 400 рублей).

Даты полетов: с июля по октябрь (вылеты по воскресеньям). Летом жарко, лучшее время для поездки — сентябрь-октябрь.

А летать внутри Узбекистана можно почти бесплатно, плюс есть недорогой бизнес-класс.

Пермь — Наманган в июле:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган — Пермь в июле-августе:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган в августе:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган — Пермь в августе:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган в сентябре:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган — Пермь в сентябре:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган в октябре:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Пермь — Наманган — Пермь в октябре:

Прямые рейсы из Перми в Узбекистан от 11000 рублей туда-обратно

Для въезда в Узбекистан ничего не нужно.

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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