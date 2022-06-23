Прямые рейсы из Москвы в Узбекистан за 11970 рублей туда-обратно (Новый год и каникулы)

Планируем путешествие на праздничные даты!

Авиакомпания Uzbekistan Airways предлагает билеты из Москвы в Ташкент за 11970 рублей туда-обратно.

В цены входит провоз ручной клади, а полет с багажом выйдет всего на 1200 рублей дороже.

Даты полетов: с захватом НГ и каникул.

Москва — Ташкент — Москва на 30 декабря — 6 января:

30 декабря — 3 января

30 декабря — 9 января

2-9 января

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!