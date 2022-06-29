Прямые рейсы из Москвы в Карелию с багажом за 3100 рублей туда-обратно

Туроператоры предлагают билеты из столицы в Карелию по отличной цене
Улететь из Москвы в Петрозаводск можно за 3100 рублей в обе стороны или за 1450 — в одну.
Рейсы прямые. В цене провоз ручной клади и багажа.
Даты: 30 июня — 7 июля.
Москва — Петрозаводск:
Петрозаводск — Москва:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно