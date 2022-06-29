Прямые рейсы из Москвы в Карелию с багажом за 3100 рублей туда-обратно

Туроператоры предлагают билеты из столицы в Карелию по отличной цене

Улететь из Москвы в Петрозаводск можно за 3100 рублей в обе стороны или за 1450 — в одну.

Рейсы прямые. В цене провоз ручной клади и багажа.

Даты: 30 июня — 7 июля.

Москва — Петрозаводск:

Петрозаводск — Москва:

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