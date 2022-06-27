Прямые рейсы из Москвы в Иран за 12200 рублей туда-обратно

Авиакомпания Северный Ветер летает из Москвы в Тегеран с 31 мая
Сейчас доступны билеты за 12300 рублей в обе стороны. В цены входит провоз ручной клади.
Еще есть варианты в один конец от 4800 рублей.
Даты полетов: с августа по октябрь.
Москва — Тегеран в октябре:
Москва — Тегеран в сентябре-октябре (лучшее время для поездки!):
Москва — Тегеран — Москва в августе:
Условия въезда? ПЦР-тест на старше 72 часов или сертификат о вакцинации (Спутник V подходит).
Визу можно получить в консульстве или по прилете (без штампов) при наличии электронного приглашения.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
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