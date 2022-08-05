Прямые рейсы из Москвы на Мальдивы за 44300 рублей туда-обратно

Авиакомпания Аэрофлот с 15 августа будет летать на Мальдивы ежедневно
Сейчас билеты на август-октябрь можно взять за 44300 рублей в обе стороны.
В цену входит питание и провоз ручной клади.
Пускают всех желающих, тесты и сертификаты больше не нужны.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.
Москва — Мале — Москва в августе:
Москва — Мале — Москва в сентябре:
На оф. сайте чуть дешевле:
Для въезда на Мальдивы нужно только заполнить декларацию здоровья
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
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