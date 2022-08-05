Прямые рейсы из Москвы на Мальдивы за 44300 рублей туда-обратно

Авиакомпания Аэрофлот с 15 августа будет летать на Мальдивы ежедневно

Сейчас билеты на август-октябрь можно взять за 44300 рублей в обе стороны.

В цену входит питание и провоз ручной клади.

Пускают всех желающих, тесты и сертификаты больше не нужны.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.

Москва — Мале — Москва в августе:

Москва — Мале — Москва в сентябре:

На оф. сайте чуть дешевле:

Для въезда на Мальдивы нужно только заполнить декларацию здоровья

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!