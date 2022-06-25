Прямые рейсы из Москвы на Алтай за 3400 рублей в один конец и за 8750 рублей туда-обратно

Туроператоры предлагают билеты из столицы на Алтай по отличной цене

Улететь из Москвы в Горно-Алтайск можно за 8750 рублей в обе стороны или за 3400 — в одну.

Рейсы прямые. В цене провоз ручной клади и багажа.

Даты: 26 июня — 3 июля.

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