Прямые рейсы из Египта в Москву от 2960 рублей

Пора домой! ;)
Туроператоры предлагают билеты из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Москву от 2960 рублей.
В цены входит провоз питание, провоз ручной клади и багажа.
Вылеты июле.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru.
Шарм — Москва:
Хургада — Москва:
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