Прямые рейсы из Египта в Москву от 2960 рублей

Пора домой! ;)

Туроператоры предлагают билеты из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Москву от 2960 рублей.

В цены входит провоз питание, провоз ручной клади и багажа.

Вылеты июле.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru.

Шарм — Москва:

Хургада — Москва:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!