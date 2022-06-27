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Правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года: главное Новости туризма от 27.06.2022

Новости
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➖ На реализацию программы направят более 770 млрд рублей, из них более 150 млрд — до конца текущего года

➖ До 2030 года парк российских авиакомпаний пополнится самолётами — более 1000 единиц, вертолётами — более 760 единиц, двигателями для самолётов и вертолётов — более 5000 единиц

➖ Серийное производство SSJ New с российским двигателем ПД-8 и бортовыми системами пначнётся в 2023 году

➖ Парк Boeing и Airbus будет заменят МС-21 и Ту-214: первые 6 самолётов МС-21 поступят в 2024 году, начиная с 2029 года — 72 самолёта; 70 единиц Ту-214 выпустят до 2030 года

➖ Региональный парк к 2030 году получит 70 единиц Ил-114-300, до 140 единиц — «Ладоги» (ТВРС-44), 154 единицы — «Байкала»

➖ Доля российских самолёт в парке к 2030 году должна вырасти до 81%

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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