Португалия сняла все ковидные ограничения. Новости туризма от 03.07.2022

с 1 июля для въезда путешественникам не нужны тесты или сертификаты о вакцинации. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Visit Portugal и на карте IATA.

В стране ношение масок обязательно только в общественном транспорте, медицинских учреждениях и домах престарелых.

На острове Мадейра коронавирусные ограничения отменили ещё в феврале, а для въезда на Азорские острова, согласно условиям в системе Timatic, достаточно только заполнить формы по прибытии.

Россиянам для въезда в Португалию потребуется только виза и загранпаспорт. Прямых рейсов в страну нет, добраться можно только с пересадками.