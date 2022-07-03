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Португалия сняла все ковидные ограничения. Новости туризма от 03.07.2022

Новости
Автор Опубликовано

с 1 июля для въезда путешественникам не нужны тесты или сертификаты о вакцинации. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Visit Portugal и на карте IATA.

В стране ношение масок обязательно только в общественном транспорте, медицинских учреждениях и домах престарелых.

На острове Мадейра коронавирусные ограничения отменили ещё в феврале, а для въезда на Азорские острова, согласно условиям в системе Timatic, достаточно только заполнить формы по прибытии.

Россиянам для въезда в Португалию потребуется только виза и загранпаспорт. Прямых рейсов в страну нет, добраться можно только с пересадками.

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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