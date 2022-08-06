Они вернулись: из Москвы и Казани в Таджикистан от 2900 рублей

УХ!
Примерно от 2900 рублей в одну…. Да, пока так.
Есть варианты в августе (проверяйте ближайшие дни), у Северного только ручная кладь и питание.
Обратно пока дорого, но чем не повод остаться?
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Вот из Москвы:
Вот из Казани:
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