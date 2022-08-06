Они вернулись: из Москвы и Казани в Таджикистан от 2900 рублей

УХ!

Примерно от 2900 рублей в одну…. Да, пока так.

Есть варианты в августе (проверяйте ближайшие дни), у Северного только ручная кладь и питание.

Обратно пока дорого, но чем не повод остаться?

Билеты покупаем через сервис aviasales.ru.

Вот из Москвы:

Вот из Казани:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!