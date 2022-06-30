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Образцово: Аэрофлотом в Тегеран за 14800 рублей в обе стороны

Новости
Автор Опубликовано

Будет жарко

Нацпер наконец-то снизил цены на билеты в Иран! Улететь в Тереган из Москвы летом (и чуть-чуть осенью) можно за 14780 рублей.

Можно и за 7400 рублей, если у вас есть 40000 лишних миль.

В августе-сентябре

Образцово: Аэрофлотом в Тегеран за 14800 рублей в обе стороны

В июле

Образцово: Аэрофлотом в Тегеран за 14800 рублей в обе стороны

 

Если вы очень богатый на бесполезные мили Аэрофлота, то можете слетать за 40000 миль + 7400 рублей.

Погода в Тегеране:

Образцово: Аэрофлотом в Тегеран за 14800 рублей в обе стороны

Условия въезда:

ПЦР-тест на старше 72 часов или сертификат о вакцинации (Спутник V — ок).

Визу можно получить в консульстве или по прилёте (без штампов) при наличии электронного приглашения

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!

 

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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