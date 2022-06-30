Образцово: Аэрофлотом в Тегеран за 14800 рублей в обе стороны

Будет жарко
Нацпер наконец-то снизил цены на билеты в Иран! Улететь в Тереган из Москвы летом (и чуть-чуть осенью) можно за 14780 рублей.
Можно и за 7400 рублей, если у вас есть 40000 лишних миль.
В августе-сентябре
В июле
Если вы очень богатый на бесполезные мили Аэрофлота, то можете слетать за 40000 миль + 7400 рублей.
Погода в Тегеране:
Условия въезда:
ПЦР-тест на старше 72 часов или сертификат о вакцинации (Спутник V — ок).
Визу можно получить в консульстве или по прилёте (без штампов) при наличии электронного приглашения
Вроде всё.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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