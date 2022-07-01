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Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Билетов очень много!

Даты полетов: до 30 ноября.

Билеты по минимальному тарифу включают провоз ручной клади.

Выгоднее сразу брать туда-обратно.

Список всех направлений и цен смотрим здесь.

Москва — Петербург — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Москва — Самара — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Москва — Казань — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Москва — Махачкала — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Москва — Назрань (рядом Грузия!) — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Москва — Владикавказ (тоже под Грузию) — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Омск — Москва — Омск:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Новосибирск — Москва — Новосибирск:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Москва — Иркутск — Москва:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Нижний Новгород — Петербург:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Архангельск — Петербург:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Мурманск — Петербург:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Калининград — Петербург:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Махачкала — Петербург:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Челябинск — Петербург — Челябинск:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Пермь — Петербург — Пермь:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Новосибирск — Петербург — Новосибирск:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Иркутск — Петербург:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Петербург — Владивосток — Петербург с багажом:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

МинВоды — Сочи — МинВоды:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Махачкала — Сочи — Махачкала:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Красноярск — Иркутск — Красноярск:

Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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