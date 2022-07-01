Новая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 2500 рублей туда-обратно

Билетов очень много!

Даты полетов: до 30 ноября.

Билеты по минимальному тарифу включают провоз ручной клади.

Выгоднее сразу брать туда-обратно.

Список всех направлений и цен смотрим здесь.

Москва — Петербург — Москва:

Москва — Самара — Москва:

Москва — Казань — Москва:

Москва — Махачкала — Москва:

Москва — Назрань (рядом Грузия!) — Москва:

Москва — Владикавказ (тоже под Грузию) — Москва:

Омск — Москва — Омск:

Новосибирск — Москва — Новосибирск:

Москва — Иркутск — Москва:

Петербург — Нижний Новгород — Петербург:

Петербург — Архангельск — Петербург:

Петербург — Мурманск — Петербург:

Петербург — Калининград — Петербург:

Петербург — Махачкала — Петербург:

Челябинск — Петербург — Челябинск:

Пермь — Петербург — Пермь:

Новосибирск — Петербург — Новосибирск:

Петербург — Иркутск — Петербург:

Петербург — Владивосток — Петербург с багажом:

МинВоды — Сочи — МинВоды:

Махачкала — Сочи — Махачкала:

Красноярск — Иркутск — Красноярск:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!