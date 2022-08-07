Недельные туры на Алтай из Москвы от 17400 рублей с человека

Хорошая цена, можно брать ;)

Туроператор FUN&SUN (TUI) предлагает недорогие туры на Алтай для жителей столицы: 7 ночей от 17400 рублей с человека при поездке вдвоем.

Вылеты 21 и 28 августа, 4 и 11 сентября.

В цену каждого тура включено:

прямые перелеты из Москвы в Горно-Алтайск туда-обратно (с багажом);

проживание в отеле.

Купить тур можно через onlinetours.ru или travelata.ru. У них в базе куча предложений от разных туроператоров и самые низкие цены.

Пример бронирования самого дешевого тура, цена указана за двоих:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!