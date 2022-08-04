На Кипр теперь можно полететь в рамках оранизованного тура. Новости туризма от 04.08.2022

«Библио-Глобус» начал возить туристов на Кипр через Армению — группы летят в Ереван рейсами «России», а затем пересаживаются на самолёт Cyprus Airways в Ларнаку. Такие перелёты в составе тура предлагаются дважды в неделю. При этом туроператор предупреждает, что в Ереване придётся пройти паспортный контроль и самостоятельно перерегистрировать багаж на рейс в Ларнаку.

Цена пакетного тура на 7 ночей без питания начинается от 124 000 рублей на двоих.