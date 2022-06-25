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Круизы из Сочи в Турцию запустят уже в июле!

Новости
Автор Опубликовано

Турецкая компания MIRAY CRUISES уже с 16 июля начнет еженедельно возить туристов на лайнере Astoria Grande

Судно будет отправляться из Сочи каждую субботу в 22:00 по одному из трех маршрутов.

Круизы из Сочи в Турцию запустят уже в июле!

Круизы из Сочи в Турцию запустят уже в июле!

Круизы из Сочи в Турцию запустят уже в июле!

Цена вопроса — от 78-88 тысяч с человека при размещении в двухместной каюте. Дети от 3 до 12 лет плывут бесплатно.

В стоимость входит 4-разовое питание на шведском столе, развлекательная программа, детский клуб с аниматорами, фитнес-зал и спа-центр. Отдельно оплачиваются ужины в ресторане, напитки в барах и экскурсии. На борту принимаются карты «Мир».

Вот так выглядит самая дешевая каюта:

Круизы из Сочи в Турцию запустят уже в июле!

Пример бронирования:

Круизы из Сочи в Турцию запустят уже в июле!

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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