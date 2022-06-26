Из Самары в Киргизию за 3500 рублей

Радость-то какая…

Скажем сразу: никаких ограничений нет — загранпаспорт и вперед!

Радость — у Северного в цене ручная кладь.

Вот такой билет с ручной кладью есть от Уральских из Самары.

Туда:

А обратно? Есть билет.

Радость — у Северного в цене ручная кладь.

Итого: 9900 рублей за туда-обратно.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!