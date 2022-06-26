Июльский маршрут по Европе за 66 евро

Нормально?

Пора начинать путешествовать.

Данный вариант можно пробовать на разные даты и месяцы, подбирайте для себя и используйте наши наработки.

Для посещения Европы нужен шенген и загранпаспорт.

Скажем сразу, для покупки билетов вам нужно иметь банковскую карту других стран, ну или друзей с такой картой, ну или ваучеры (которые у многих висят после вируса).

Начнем?

Так, самое удобное, чтобы начать путешествия из Москвы, Питера, Калининграда, да откуда угодно — это попасть в Минск.

Почему в Минск? Потому, что оттуда по земле добраться в Латвию или Литву можно без оснований (садитесь на автобус и вперед). Скажем, что в Эстонию до сих пор нужны документы.

Билеты на самолет с ручной кладью у Ryanair. А автобусы у ФликсБаса.

Шаг 1.

Шаг 2 (59 крон это примерно 8 евро).

На автобусе в Варшаву:

Шаг 3 (39 злотых или 8 евро).

Шаг 4 (9100 форинтов или 23 евро).

Шаг 5 (79 шведские кроны или 7 евро).

А какой дальше выбор… в Питер, Москву, да хоть в Калининград.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!