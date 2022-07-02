Иранская авиакомпания Mahan Air планирует запустить рейсы в Минск. Новости туризма от 02.07.2022

Иранская авиакомпания Mahan Air планирует запустить рейсы в Минск. Представители Белоруссии и Ирана уже провели переговоры по этому вопросу, сообщила пресс-служба аэропорта.

Mahan Air выполняет рейсы в Россию — авиакомпания летает из Тегерана в Москву и Санкт-Петербург.