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Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией с 23 августа. Новости туризма от 05.08.2022

Новости
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Ethiopian Airlines планирует летать на Boeing 787 Dreamliner три раза в неделю — в Москву по понедельникам, средам и пятницам, в Аддис-Абебу — по вторникам, четвергам и субботам. Билеты стоят около 30 000 ₽ в одну сторону и от 50 000 ₽  туда-обратно.

Рейсы между Аддис-Абебой и Москвой Ethiopian должны были запустить ещё 22 июня, однако запланированные вылеты не состоялись. В начале июля компания в агентской рассылке назвала  новую дату возобновления полётов, которая совпадает с озвученной послом — 23 августа.

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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