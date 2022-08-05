Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией с 23 августа. Новости туризма от 05.08.2022

Ethiopian Airlines планирует летать на Boeing 787 Dreamliner три раза в неделю — в Москву по понедельникам, средам и пятницам, в Аддис-Абебу — по вторникам, четвергам и субботам. Билеты стоят около 30 000 ₽ в одну сторону и от 50 000 ₽ туда-обратно.

Рейсы между Аддис-Абебой и Москвой Ethiopian должны были запустить ещё 22 июня, однако запланированные вылеты не состоялись. В начале июля компания в агентской рассылке назвала новую дату возобновления полётов, которая совпадает с озвученной послом — 23 августа.