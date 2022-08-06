Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам. Новости туризма от 06.08.2022

Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, но сроки выдачи виз увеличились по техническим причинам, сообщило ТАСС посольство в Москве.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — заявили ТАСС в посольстве Болгарии.