Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам. Новости туризма от 06.08.2022

Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, но сроки выдачи виз увеличились по техническим причинам, сообщило ТАСС посольство в Москве.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — заявили ТАСС в посольстве Болгарии.
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