Азимут: из Сочи в Стамбул за 13900 рублей туда-обратно

Авиакомпания Азимут предлагает адекватные цены на билеты в Турцию

Улететь из Сочи в Стамбул можно за 13900 рублей в обе стороны.

В минимальный тариф включен только провоз ручной клади.

Тесты и сертификаты уже отменили!

Даты полетов: сентябрь-октябрь.

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