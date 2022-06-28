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Автобусы из Питера в Таллин от 1200 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Автобусная компания Baltic shuttle предлагает недорогие билеты в Эстонию

ВАЖНО: для пересечения границы нужны основания.

Даты поездок: лето и осень.

Билеты берем (2100 RUB, проходят рос. карты) или  (21 EUR или 1200 RUB, если вам до 26 лет; если больше — 24 EUR или 1400 RUB; рос. картой не оплатите).

Пример бронирования, оф. сайт Baltic shuttle:

Автобусы из Питера в Таллин от 1200 рублей

Для тех, кому до 26 лет:

Автобусы из Питера в Таллин от 1200 рублей

Пример бронирования, busfor (проходят любые рос. карты):

Автобусы из Питера в Таллин от 1200 рублей

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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Ищите, бронируйте, отдыхайте!

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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