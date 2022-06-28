Автобусы из Питера в Таллин от 1200 рублей

Автобусная компания Baltic shuttle предлагает недорогие билеты в Эстонию
ВАЖНО: для пересечения границы нужны основания.
Даты поездок: лето и осень.
Билеты берем (2100 RUB, проходят рос. карты) или (21 EUR или 1200 RUB, если вам до 26 лет; если больше — 24 EUR или 1400 RUB; рос. картой не оплатите).
Пример бронирования, оф. сайт Baltic shuttle:
Для тех, кому до 26 лет:
Пример бронирования, busfor (проходят любые рос. карты):
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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