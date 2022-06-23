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ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Новости
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Бегом закупаться!

Азербайджанский лоукост Buta предлагает кучу билетов в Баку на зимний сезон по минимальному прайсу — 29 евро или 1600 рублей.

Вылеты из Москвы, Казани, Уфы, Минеральных Вод и Астрахани.

Даты полетов: ноябрь-март, включая НГ и каникулы.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Имейте в виду, что российские карты не проходят.

На aviasales.ru дороже, но зато включен багаж.

Москва — Баку — Москва за 58 евро или 3200 рублей:

ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Казань — Баку — Казань за 58 евро или 3200 рублей:

ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Уфа — Баку — Уфа за 58 евро или 3200 рублей:ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Астрахань — Баку — Астрахань за 58 евро или 3200 рублей:ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

МинВоды — Баку — МинВоды за 58 евро или 3200 рублей:ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Москва — Баку — Москва с багажом:

ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Казань — Баку — Казань с багажом:

ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Уфа — Баку — Уфа с багажом:

ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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