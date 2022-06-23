ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Бегом закупаться!

Азербайджанский лоукост Buta предлагает кучу билетов в Баку на зимний сезон по минимальному прайсу — 29 евро или 1600 рублей.

Вылеты из Москвы, Казани, Уфы, Минеральных Вод и Астрахани.

Даты полетов: ноябрь-март, включая НГ и каникулы.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Имейте в виду, что российские карты не проходят.

На aviasales.ru дороже, но зато включен багаж.

Москва — Баку — Москва за 58 евро или 3200 рублей:

Казань — Баку — Казань за 58 евро или 3200 рублей:

Уфа — Баку — Уфа за 58 евро или 3200 рублей:

Астрахань — Баку — Астрахань за 58 евро или 3200 рублей:

МинВоды — Баку — МинВоды за 58 евро или 3200 рублей:

Москва — Баку — Москва с багажом:

Казань — Баку — Казань с багажом:

Уфа — Баку — Уфа с багажом:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!