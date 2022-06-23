ААААААА!!! Из России в Баку за 3200 рублей туда-обратно! (ноябрь-март)

Бегом закупаться!
Азербайджанский лоукост Buta предлагает кучу билетов в Баку на зимний сезон по минимальному прайсу — 29 евро или 1600 рублей.
Вылеты из Москвы, Казани, Уфы, Минеральных Вод и Астрахани.
Даты полетов: ноябрь-март, включая НГ и каникулы.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Имейте в виду, что российские карты не проходят.
На aviasales.ru дороже, но зато включен багаж.
Москва — Баку — Москва за 58 евро или 3200 рублей:
Казань — Баку — Казань за 58 евро или 3200 рублей:
Уфа — Баку — Уфа за 58 евро или 3200 рублей:
Астрахань — Баку — Астрахань за 58 евро или 3200 рублей:
МинВоды — Баку — МинВоды за 58 евро или 3200 рублей:
Москва — Баку — Москва с багажом:
Казань — Баку — Казань с багажом:
Уфа — Баку — Уфа с багажом:
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