-45% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 43 033 руб. с человека — Barhan Hotel (Ex.Maldives Beach Hotel)

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 43 033 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/pkr5 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 6 июля — 13 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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