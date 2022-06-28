-40% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 53 419 руб. с человека — Murat Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 53 419 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/c4x6 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 15 июля — 23 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/4sp6

— https://checkintime.ru/4sp6 Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/iszg