-40 % на тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 42 699 руб. с человека — Asia Hotel

Тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 42 699 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/o9hr стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 8 июля — 16 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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