-40% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 37173 руб. с человека — Suntalia Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 37173 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/pz1l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/k61q

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/5e4d

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH