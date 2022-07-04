-39% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 44 321 руб. с человека — Armir Palace (Ex. Kemer Millennium Palace)

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 44 321 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/878g стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 27 июля — 3 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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