-39 % на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 41 658 руб. с человека — Suntalia Hotel (Ex. Liman Park)

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 41 658 руб. с человека

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Когда: 12 июля — 19 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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